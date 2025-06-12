الجيش يواجه الذرائع الإسرائيلية بتمتين التعاون مع "اللجنة الخماسية"

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يواجه الجيش الذرائع حول وجود أسلحة لـ«حزب الله» في مبانٍ مدنية، بتمتين التعاون مع الموكلة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تمثل في مبانٍ مدمرة في الضاحية الجنوبية، بناءً على طلب اللجنة.وكتبت" الشرق الاوسط": على مدى أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، كشف عن مبنى مدمر في منطقة الحدث في ضاحية الجنوبية، بناء على طلب اللجنة ، واستخدم الجيش الجرافات وآليات الحفر في ركام المبنى. وقال مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» إن الكشف «بدأ يوم الثلاثاء، ولم ينتهِ الأربعاء، حيث توقف في التاسعة مساء، وتواصل الخميس عبر الحفر في الركام للكشف بالكامل عن المبنى، بناء على طلب اللجنة الخماسية».وأشار إلى أن الكشف «ليس الأول، فقد تكرر ذلك في الأشهر الماضية، وكان أبرزها يوم استهداف الضاحية في 5 حزيران الحالي، حيث تم الكشف عن مبنى في منطقة الليلكي، ولاحقاً في اليوم التالي، أعيد الكشف باستخدام المعدات والحفر فيه، حيث تم الوصول إلى 8 أمتار بالعمق، وهو أقصى عمق للمبنى، وتبين أن المبنى خالٍ من أي سلاح».وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الأمنية إن الجانب الأميركي، على أثر البيان: « ضغطاً على الجانب لإبلاغ اللجنة بأي اشتباه»، وأضافت: « لا تلتزم إلا تحت الضغوط، وهو ما ظهر خلال الأسبوع الأخير لجهة الضغط الأميركي على تل أبيب».ويؤكد المصدر العسكري أن الجيش «لم يتخلف بتاتاً عن الكشف عن أي موقع، أو عن أداء أي مهمة من شأنها أن تعزز الاستقرار وتحفظ أمن اللبنانيين»، مشيراً إلى أنه «ملتزم بالتعاون مع اللجنة، وأثبت ذلك من خلال تحركاته المنسقة لحماية الاستقرار، وسحب الذرائع الإسرائيلية التي واظبت إسرائيل على ادعائها لتنفيذ اعتداءات في الداخل اللبناني».وأشار المصدر إلى أن الكشف الأخير عن مبنى في منطقة الليلكي «أثبت في اليوم الأول أنه كان خالياً من أي أسلحة، كما ثبت خلوه من الأسلحة في اليوم التالي أيضاً بعد الحفر بعمق 8 أمتار للوصول إلى أسفل الركام»، وهو كشف تفصيلي أدى إلى سحب الذرائع الإسرائيلية لتهديد المنطقة.