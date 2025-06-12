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لبنان

هكذا علّق السفير الإيراني في بيروت على الضربات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-06-2025 | 23:05
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كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبی اماني عبر "إكس": "أعداؤنا لا يتخلون عن عداوتهم أبدًا. مهما دمروا، بنينا أفضل منهم. كما حقق الشهداء حلمهم. استشهادهم يزيدنا مسؤوليةً ويزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا. على مدى العقود الخمسة الماضية، استشهد العديد من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولو أن بلادنا ضعفت بهذه الاستشهادات، لما وصلت إيران إلى قوتها الحالية".
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يأتي ذلك عقب الضربات الإسرائيلية التي نفذتها إسرائيل فجر اليوم، على طهران.
 
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