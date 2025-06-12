هكذا علّق السفير الإيراني في بيروت على الضربات الإسرائيلية

كتب لدى مجتبی اماني عبر "إكس": "أعداؤنا لا يتخلون عن عداوتهم أبدًا. مهما دمروا، بنينا أفضل منهم. كما حقق حلمهم. استشهادهم يزيدنا مسؤوليةً ويزيدنا إصرارا على تحقيق أهدافنا. على مدى العقود الخمسة الماضية، استشهد العديد من مسؤولي الجمهورية الإسلامية ، ولو أن بلادنا ضعفت بهذه الاستشهادات، لما وصلت إلى قوتها الحالية".

Advertisement

يأتي ذلك عقب الضربات التي نفذتها فجر اليوم، على .