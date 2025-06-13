في عكار.. إبنة الـ3 سنوات ضحية حادث صدم

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توفيت الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات الحياة إثر تعرضها لحادث صدم عن طريق الخطأ في بلدة الحصنية العكارية.ووفق ما أفادت به مندوبة " "، فإن الطفلة صدمتها سيارة يقودها أحد الأشخاص من آل "ن" من ، وتم على الفور نقلها إلى في إلا أنها وصلت مفارقة الحياة متأثرة بإصابتها.وفي تطور لاحق أفادت مصادر أمنية أن السائق المتسبب بالحادث قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية، حيث تُتابع التحقيقات بإشراف المختص