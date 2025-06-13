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لبنان

في عكار.. إبنة الـ3 سنوات ضحية حادث صدم

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:20
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توفيت الطفلة هنية عادل سليمان البالغة من العمر ثلاث سنوات الحياة إثر تعرضها لحادث صدم عن طريق الخطأ في  بلدة الحصنية العكارية.
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ووفق ما أفادت به مندوبة "لبنان 24"، فإن الطفلة صدمتها سيارة يقودها أحد الأشخاص من آل "ن" من منطقة حلبا، وتم على الفور نقلها إلى مستشفى اليوسف في حلبا إلا أنها وصلت مفارقة الحياة متأثرة بإصابتها.

وفي تطور لاحق أفادت مصادر أمنية أن السائق المتسبب بالحادث قد سلم نفسه للأجهزة الأمنية، حيث تُتابع التحقيقات بإشراف القضاء المختص


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