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لبنان
بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران... كيف هي الحركة في مطار بيروت الدولي؟
Lebanon 24
13-06-2025
|
00:30
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أفادت معلومات للـLBCI بأن
مطار بيروت الدولي
لا يزال يعمل بشكل طبيعي.
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ووفق المعلومات، فالحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم بعد الهجمات
الإسرائيلية
على
إيران
.
كما أعلنت شركة Sundair
التركية
تلغي رحلتها
القادمة
من إزمير إلى
لبنان
.
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