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لبنان

بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران... كيف هي الحركة في مطار بيروت الدولي؟

Lebanon 24
13-06-2025 | 00:30
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أفادت معلومات  للـLBCI بأن مطار بيروت الدولي لا يزال يعمل بشكل طبيعي.
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ووفق المعلومات، فالحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران.
 
كما أعلنت شركة Sundair التركية تلغي رحلتها القادمة من إزمير إلى لبنان.
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