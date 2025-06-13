بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران... كيف هي الحركة في مطار بيروت الدولي؟

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أفادت معلومات للـLBCI بأن لا يزال يعمل بشكل طبيعي.ووفق المعلومات، فالحركة الجوية هي بإتجاه الغرب وتم إعتماد الأجواء القبرصية حاليًا وفقط فلاي دبي ألغت رحلتها لليوم بعد الهجمات على .