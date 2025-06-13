مفاوضات انتخابية "لتقليص فرص الفوز"

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تجري في الكواليس السياسية مفاوضات انتخابية مبكرة بين أبرز القوى التقليدية في عدد من الدوائر الحساسة، في محاولة لفهم طبيعة المعركة النيابية المقبلة وتحديد التحالفات التي تضمن تقليص فرص فوز بعض "نواب التغيير".وبحسب مصادر متابعة ، فإن هذه المشاورات تهدف إلى تنسيق اللوائح بشكل مدروس وتبادل الأصوات حيث أمكن، خصوصًا في الدوائر التي شهدت خروقات مفاجئة في انتخابات 2022.ويجري التركيز حاليًا على عدة دوائر حيث يبحث أطراف السلطة عن مرشحين مشتركين أو مستقلين من داخل البيئة التقليدية، قادرين على جذب أصوات الناخبين المترددين.