المستشفيات الصغيرة مهددة لثلاثة اسباب

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قال مصدر نقابي إن إشكالية كبيرة لدى المستشفيات الصغيرة في سوف تتكشف نهاية هذا العام. وأوضح بأن السبب للإخفاق المالي لهذه المستشفيات يكمن في عدم توافر السقوف المالية التي كانت تنعش عملها قبل الأزمة المالية في الـ 2019 ، كما أن الضمان الإجتماعي الذي كانت تعتمد عليه هذه المؤسسات لم يعد يؤمن التغطية المالية التي كان عليها في السابق، علما انه مصدر أساسي لهذه المستشفيات. أما الإشكالية الثالثة فتكمن في أن المرضى الذين إلتزموا منذ سنوات مع شركات التأمين الصحي والشركات الضامنة الخاصة يرغبون دائماً في الإستشفاء في المستشفيات الكبيرة والجامعية طالما هم يحصلون على التغطية بمعدل مئة في المئة، مما يحجب هذه الفئة من المرضى عن المستشفيات الصغيرة ، وبالتالي يحرمها من المداخيل المالية.لكل هذه الأسباب ختم المصدر بالقول أن عددا كبيرا من المستشفيات سوف يقفل قريباً لأسبابٍ مادية .