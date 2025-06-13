Advertisement

لبنان

المستشفيات الصغيرة مهددة لثلاثة اسباب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
13-06-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1374507-638854012769204642.jpeg
Doc-P-1374507-638854012769204642.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر نقابي إن إشكالية كبيرة لدى المستشفيات الصغيرة في لبنان سوف تتكشف نهاية هذا العام. وأوضح بأن السبب الرئيسي للإخفاق المالي لهذه المستشفيات يكمن في عدم توافر السقوف المالية التي كانت تنعش عملها قبل الأزمة المالية في الـ 2019 ، كما أن الضمان الإجتماعي الذي كانت تعتمد عليه هذه المؤسسات لم يعد يؤمن التغطية المالية التي كان عليها في السابق، علما انه مصدر أساسي لهذه المستشفيات. أما الإشكالية الثالثة فتكمن في أن المرضى الذين إلتزموا منذ سنوات مع شركات التأمين الصحي والشركات الضامنة الخاصة يرغبون دائماً في الإستشفاء في المستشفيات الكبيرة والجامعية طالما هم يحصلون على التغطية بمعدل مئة في المئة، مما يحجب هذه الفئة من المرضى عن المستشفيات الصغيرة ، وبالتالي يحرمها من المداخيل المالية.
Advertisement
لكل هذه الأسباب ختم المصدر بالقول أن عددا كبيرا من المستشفيات سوف يقفل قريباً لأسبابٍ مادية .
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
بلديات وسط غزة: خدماتنا مهددة بالتوقف خلال ساعات بسبب نفاد الوقود
lebanon 24
13/06/2025 12:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
آبار النفط الكندية مهددة بسبب حرائق الغابات
lebanon 24
13/06/2025 12:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الهدنة التجارية بين أميركا والصين مهددة بالانهيار.. ما السبب؟
lebanon 24
13/06/2025 12:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلوغر" مهددة بالحبس بسبب طريقة أكلها "المقززة".. فمن هي؟ (صورة)
lebanon 24
13/06/2025 12:05:02 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-06-13
04:38 | 2025-06-13
04:36 | 2025-06-13
04:28 | 2025-06-13
04:21 | 2025-06-13
04:10 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24