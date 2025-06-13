المنطقة تقف على شفير حرب شاملة... هل سيُحيَّد لبنان؟

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فإيران ستردّ حتمًا على الضربات الإسرائيلية الموجعة، وبالتالي فإن الردّ على الردّ سيفتح الباب واسعًا أمام احتمال دخول المنطقة في حرب مواجهة لا أحد يمكنه أن يتوقع ما سيكون مصيرها، وذلك استنادًا إلى كلام السيد خامنئي، الذي أكد "أن على النظام الصهيوني أن يتوقع عقابًا شديدًا. وأضاف: "بهذه الجريمة، أعد النظام الصهيوني لنفسه مصيرًا مريرًا ومؤلمًا، وسيُلاقيه حتمًا".أمّا نتنياهو فقد أعلن "أننا في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل" بعدما أسمى العملية بـ "شعب كالأسد".أمّا اللافت في هذه "اللحظة الحاسمة" ما صدر عن الأميركي ماركو روبيو، الذي قال "لقد اتخذت إسرائيل الليلة إجراءات أحادية ضد . نحن لسنا مشاركين في الضربات ضد إيران، وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأميركية في المنطقة. أبلغتنا إسرائيل بأنها ترى أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن النفس. إتخذ الرئيس والإدارة كل الخطوات اللازمة لحماية قواتنا، ونواصل التواصل الوثيق مع شركائنا في المنطقة. دعوني أكون واضحًا: يجب على إيران ألا تستهدف المصالح أو الأفراد ".قد يكون الجواب نعم، وقد يكون كلا، لكن ما هو واضح أنه ليس في إمكان أحد توقّع ماذا يمكن أن تؤدي إليه هذه التطورات قبل أن تردّ إيران. إلاّ أن هذا الهجوم، وفي هذا التوقيت بالذات، وعشية عودة المفاوضات غير المباشرة بين الأميركية وإيران، والتي كانت مقرّرة بعد غد الأحد في عُمان، يُعتبر أكبر تصعيد منذ سنوات وقد يفتح ثغرات لحروب أوسع، خصوصًا إذا ارتفعت الردود أو شملت أطرافًا أخرى، كـ " " في و"الحشد الشعبي" في ، والحوثيين في اليمن.حتى الآن، لم يصدر أي موقف من قادة "حزب الله"، وإن كان من المتوقع أن تتوالى ردود الفعل تبعًا للمستجدات الراهنة، ولم يُعرف بعد ما إذا كان "الحزب" قادرًا على إدخال لبنان من جديد في "حرب مساندة لإيران" هذه المرّة. لكن ما هو مؤكد حتى اللحظة أن أي تحرّك من قبل "حزب الله" أو أي تحشيد جنوبي لبنان لم يظهر بشكل فوري عقب الإسرائيلية. ولكن ومع ذلك، فإن "حزب الله" لن يسكت عن هذه الهجمات على إيران، وقد يكون على أهبة الاستعداد للمشاركة في عمليات الردّ كما حصل في صيف 2024 حين شارك بإطلاق صواريخ على إثر الهجمات الإسرائيلية على إيران.فكل الاحتمالات تبقى واردة في انتظار الردّ . فهل سيكون ردّ "حزب الله" محدودًا عبر إطلاقه بعض الصواريخ على أهداف إسرائيلية محدّدة، أم سيلجأ إلى سياسة التروي والانتظار؟فـ "حزب الله"، الذي تعرّضت بيئته في حربه الأخيرة مع إسرائيل لأقسى النتائج الكارثية، هو في موقف لا يُحسد عليه. فإذا تضامن مع إيران وشارك في الردّ فإنه سيتوقع حتمًا ألاّ تبقى تل أبيب مكتوفة الأيدي، وهي التي لا تحتاج إلى ذرائع جديدة لكي تستمر في حربها التي بدأتها في أيلول الماضي، حين أقدمت على اغتيال السابق لـ "الحزب" السيد حسن نصرالله" بعد عملية "البيجر"، وما تلاها من حرب تدميرية وممنهجة. ولكن فرضية مشاركة "حزب الله" في عملية الردّ الإيراني تبقى واردة. إلاّ أن ثمة اتجاهًا آخر داخل الحزب يميل أصحابه إلى عدم المشاركة في الردّ الإيراني المتوقع، وذلك تماشيًا مع المنطق السائد، وهو أن طهران لم تبادر إلى الدفاع عن جمهور "الحزب" عندما كان يتعرّض لأبشع حرب استعمل فيها العدو، ولا يزال، كل قدراته الجوية والمخابراتية والمعلوماتية، في استهدافاته المتكررة.ويبقى السؤال الأهم: هل سيُحيَّد لبنان، الذي عانى من الحروب الإسرائيلية المتفرقة؟