الحريري: وليد عيدو صوت حرّ لم يساوم على الحق

كتب على منصة "إكس": "18 عاماً على اغتيال النائب ونجله ومرافقيه. كم تفتقدك اليوم، وتفتقد حكمتك ومواقفك الصلبة. وليد عيدو صوت حرّ لم يساوم على الحق. وليد عيدو شهيداً".

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