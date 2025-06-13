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لبنان

الحريري: وليد عيدو صوت حرّ لم يساوم على الحق

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:15
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كتب الرئيس سعد الحريري على منصة "إكس": "18 عاماً على اغتيال النائب وليد عيدو ونجله ومرافقيه. كم تفتقدك بيروت اليوم، وتفتقد حكمتك ومواقفك الصلبة. وليد عيدو صوت حرّ لم يساوم على الحق. وليد عيدو شهيداً".
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