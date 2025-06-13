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لبنان

جعجع بحث مع سفيرة النمسا التطورات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:22
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة النمسا فرنشيسكا هونسوفيتش، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان
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وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التداول في مختلف التطورات والاستحقاقات في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
 
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