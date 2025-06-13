جعجع بحث مع سفيرة النمسا التطورات في لبنان والمنطقة

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استقبل " " في المقر العام للحزب في معراب، سفيرة فرنشيسكا هونسوفيتش، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق .وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم التداول في مختلف التطورات والاستحقاقات في والمنطقة. (الوكالة الوطنية)