تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته

نقلت السفارة الأميركية في ، اليوم الجمعة، تحديثاً جديداً لتنبيه أمني أصدرته ، إثر التوتر الكبير الذي تشهدهُ المنطقة إثر الهجوم على والرد العسكريّ الذي نفذته الأخيرة في المُقابل.

Advertisement

وجاء في التنبيه التالي: "نظراً للتوتر الشديد في المنطقة، لا تزال البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة. نذكّر المواطنين ومنطقة عموماً بضرورة توخي الحذر باستمرار، ونشجعهم على متابعة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات".

وتحدث التنبيه عن إحتمال وقوع أعمال عدائية، وأضاف: "ينبغي على المواطنين الأميركيين أن يعرفوا موقع أقرب ملجأ في حالة وقوع أعمال عدائية".

ودعا التنبيه العام الأميركيين إلى تجنب التجمعات الكبيرة والمناطق التي يوجد بها تواجد مكثف للشرطة، كما حثتهم على مراقبة المحلية والاتصال بشركات الطيران التي يتعاملون معها للحصول على تفاصيل الرحلات في حال تأثرت بالأوضاع.