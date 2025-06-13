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لبنان

10 حوادث سير... وهذا عدد الجرحى في 24 ساعة

Lebanon 24
13-06-2025 | 02:55
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أفادت احصاءات غرفة التحكم للحوادث بسقوط قتيل و10 جرحى في 10 حوادث سير، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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