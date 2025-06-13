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لبنان

مدارس في النبطية ومنطقتها أقفلت أبوابها

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:00
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أقفلت مدارس عدة في النبطية ومنطقتها ابوابها، وتبلغ الطلاب عبر تطبيق "الواتس اب" بقرار الاقفال وعدم الحضور الى صفوفهم، "تحسبا لأي طارئ وبسبب الأحداث في المنطقة".
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