مدارس في النبطية ومنطقتها أقفلت أبوابها

أقفلت مدارس عدة في ومنطقتها ابوابها، وتبلغ الطلاب عبر تطبيق "الواتس اب" بقرار الاقفال وعدم الحضور الى صفوفهم، "تحسبا لأي طارئ وبسبب الأحداث في المنطقة".

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