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لبنان

بالصور.. ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في بيروت

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:17
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وصلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع والوجه الأقدس إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وسط أجواء روحانية مميزة.
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وجرت التحضيرات في قاعة كبار الزوار بالمطار لاستقبال الذخائر الآتية من كاتدرائية سانت تيريز في فرنسا، بحضور ممثلين عن الكنيسة وشخصيات روحية واجتماعية.

وزُينت المنصة المخصصة للذخائر بالورود الحمراء والشموع البيضاء، بينما حملت الراهبات سلالاً من الورود تكريماً لمحبة القديسة تريزيا للزهور. كما عُلّقت صورها في أرجاء القاعة، وسط تنظيم دقيق ولافت.
 






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