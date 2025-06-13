بالصور.. ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع في بيروت

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وصلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل والوجه الأقدس إلى ، وسط أجواء روحانية مميزة.وجرت التحضيرات في قاعة كبار الزوار بالمطار لاستقبال الذخائر الآتية من في ، بحضور ممثلين عن الكنيسة وشخصيات روحية واجتماعية.وزُينت المنصة المخصصة للذخائر بالورود الحمراء والشموع البيضاء، بينما حملت الراهبات سلالاً من الورود تكريماً لمحبة القديسة تريزيا للزهور. كما عُلّقت صورها في أرجاء القاعة، وسط تنظيم دقيق ولافت.