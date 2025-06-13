قوى الأمن: توقيف مُهرّبين في محلة المحمرة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق ، ومنها عمليات التهريب، كثّفت القطعات المختصة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي تكثر فيها العمليات المذكورة، وذلك بهدف توقيف المتورطين بها.بتاريخ 9-6-2025، وبنتيجة عمليات المراقبة التي قامت بها دوريات الشعبة، اشتبهت بفانين نوع " " لون أبيض في محلة .على الفور، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا لهما، وتمكنت من ضبطهما وتوقيف السائقين. باستجلاء هويتيهما، تبيّن أنهما يدعيان: م. ع. (مواليد عام 1990، لبناني) ر. ح. (مواليد عام 1986، سوري)بتفتيش الفانين، عثر في داخلهما على كمية كبيرة من الدخان المهرّب عبارة عن 115 صندوقًا. كما ضبطت بحوزة السائقين 3 هواتف خلوية وشريحة خط.أُجري المقتضى القانوني بحقهما، وتم تسليمهما مع المضبوطات إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة المختص".