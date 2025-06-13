ممثل وزارة الاشغال تفقد وعطية قرى عكارية في اطار صيانة الطرق

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(الوكالة الوطنية)

تفقد المهندس عمر الحكم ممثلا وزارة الاشغال العامة والنقل ، وممثل رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب ، في قرى وبلدات نهر الاسطوان، في اطار البدء بأعمال التعبيد والصيانة في البلدات، يرافقهما رؤساء بلديات المنطقة.وشدد رئيس بلدية الكويخات على "ضرورة تعبيد وصيانة الطرق في الاسطوان، وشكر لوزير الاشغال ورئيس لجنة الاشغال النيابية الاهتمام،متمنيا عليهما "الاسراع بتنفيذ الاشغال".ثم تحدث رئيس بلدية كروم ، وتمنى ان "تعطى طرق نهر الاسطوان ما يلزم من عناية واهتمام لاستقبال فصل الصيف بطرق جيدة".، اشار رئيس بلدية خريبة الجندي الى ان "خطوة وزير الاشغال تجاه منطقتنا تأتي في اطار الانماء المتوازن الذي طالبنا به منذ اعوام".