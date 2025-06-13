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لبنان

ممثل وزارة الاشغال تفقد وعطية قرى عكارية في اطار صيانة الطرق

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:43
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تفقد المهندس عمر الحكم  ممثلا وزارة الاشغال العامة والنقل ، وممثل  رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية، في قرى وبلدات نهر الاسطوان،  في اطار  البدء بأعمال التعبيد والصيانة في البلدات، يرافقهما رؤساء بلديات المنطقة.
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وشدد رئيس بلدية الكويخات  عمر سعيد الحايك على "ضرورة تعبيد وصيانة الطرق في منطقة نهر الاسطوان، وشكر لوزير الاشغال ورئيس لجنة الاشغال النيابية الاهتمام،
متمنيا عليهما "الاسراع بتنفيذ الاشغال".
ثم تحدث رئيس بلدية كروم عبود سليمان،  وتمنى ان "تعطى طرق نهر الاسطوان ما يلزم من عناية واهتمام لاستقبال فصل الصيف بطرق جيدة".
من جهته، اشار رئيس بلدية خريبة الجندي محمد الجندي الى ان "خطوة وزير الاشغال تجاه منطقتنا تأتي في اطار الانماء المتوازن الذي طالبنا به منذ اعوام".
(الوكالة الوطنية)
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