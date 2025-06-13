كيف سيكون طقس نهاية الأسبوع؟ إليكم التفاصيل

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل وفوق الجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: لا يزال والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير كتل هوائية حارة نسبيا يكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة، مما يزيد من الشعور بالحر ، ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتبارا من .ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16 و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة:قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الساحل ، بينما ترتفع بشكل طفيف فوف الجبال مع نسبة رطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب بدءا من مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا ويزيد الشعور بالحر.السبت:قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل والجبال، مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة حيث يتشكل الضباب على مستويات منخفضة تسوء معه الرؤية أحيانا.الأحد:غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل مع ضباب كثيف على المرتفعات اعتبارا الظهر ورياح ناشطة أحيانا.الإثنين:غائم جزئيا ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع بقاء نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحر كما يتشكل الضباب على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 22 الى 28 درجة ، فوق الجبال من 18 الى 29 درجة ، في الداخل من 18 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 85 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.-ساعة : 5,26-ساعة غروب الشمس: 19,50 (الوكالة الوطنية)