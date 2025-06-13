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لبنان

سليمان: لا مفرّ من التزام اعلان بعبدا

Lebanon 24
13-06-2025 | 03:53
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قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "ازاء التطورات الحربية الدراماتيكية أرى أنه لا مفرّ للأطراف اللبنانية كافة وبخاصة "حزب الله"، من التزام اعلان بعبدا، بخاصة لجهة التحييد عن صراعات المحاور والكف عن القيام بمهمة ذراع لأي دولة غير دولة لبنان".
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أضاف: "الامل معقود على ان يتم تثبيت هذا الموقف بشكل دائم، عبر اعادة احياء هذا الاتفاق الوطني الذي كان ولا يزال يشكّل مخرجاً لائقاً للحزب، وهو يجنّبنا الدخول في حروب مدمرة وابرزها حرب اسناد غزة".

تابع: "حان وقت هيئة الحوار الوطني الاجتماع مجدداً لوضع خطة للمصالحة والمصارحة بالتوازي مع تزخيم عملية حصر السلاح بيد الدولة، واقرار تدابير تنفيذية لاعلان بعبدا الذي لا خلاص من دونه".

وختم: "لا يعتبر تنازلاً او انكساراً  العودة الى الالتزام بالاتفاقات المعقودة بالاجماع في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ومختلف المرجعيات السياسية واطراف الموالاة والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني. Mieux vaut tard que jamais أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدا". (الوكالة الوطنية)
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