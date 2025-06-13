سليمان: لا مفرّ من التزام اعلان بعبدا

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قال الرئيس في تصريح: "ازاء التطورات الحربية الدراماتيكية أرى أنه لا مفرّ للأطراف كافة وبخاصة " "، من اعلان ، بخاصة لجهة التحييد عن صراعات المحاور والكف عن القيام بمهمة ذراع لأي دولة غير دولة ".أضاف: "الامل معقود على ان يتم تثبيت هذا الموقف بشكل دائم، عبر اعادة احياء هذا الاتفاق الوطني الذي كان ولا يزال يشكّل مخرجاً لائقاً للحزب، وهو يجنّبنا الدخول في حروب مدمرة وابرزها حرب اسناد غزة".تابع: "حان وقت هيئة الحوار الوطني الاجتماع مجدداً لوضع خطة للمصالحة والمصارحة بالتوازي مع تزخيم عملية حصر السلاح بيد الدولة، واقرار تدابير تنفيذية لاعلان بعبدا الذي لا خلاص من دونه".وختم: "لا يعتبر تنازلاً او انكساراً العودة الى الالتزام بالاتفاقات المعقودة بالاجماع في ، برئاسة رئيس الجمهورية ومشاركة رئيس مجلس النواب ورئيس ومختلف المرجعيات السياسية واطراف الموالاة والمعارضة وممثلين عن . Mieux vaut tard que jamais أن تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي أبدا". (الوكالة الوطنية)