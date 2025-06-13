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لبنان

بهاء الحريري: المنطقة أمام تحول تاريخي وسقوط لنظام الهيمنة

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:07
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‏كتب بهاء الحريري على منصة "اكس":" كما أشرنا سابقاً، الشرق الأوسط على أبواب تغيير جذري، والمؤشرات الأخيرة تحديداً تشير إلى بداية إعادة رسم التوازنات الإقليمية وسقوط منظومة النفوذ التي قامت على العنف والهيمنة.. القادم أعظم واللاعبون يتبدّلون".
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