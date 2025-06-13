بهاء الحريري: المنطقة أمام تحول تاريخي وسقوط لنظام الهيمنة

‏كتب على منصة "اكس":" كما أشرنا سابقاً، على أبواب تغيير جذري، والمؤشرات الأخيرة تحديداً تشير إلى بداية إعادة رسم التوازنات الإقليمية وسقوط منظومة النفوذ التي قامت على العنف والهيمنة.. القادم أعظم واللاعبون يتبدّلون".

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