بيان من النائب ملحم الحجيري.. هذا ما جاء فيه

Advertisement

دان رئيس حركة "النصر عمل" النائب في بيان، "العدوان الإسرائيلي- الأميركي،والغربي ضمناً، على الجمهورية الإسلامية في والذي أدى إلى ارتقاء قادة عسكريين وعلماء ومدنيين".واعتبر ان "إستهداف إيران والحرب عليها بوصفها العمق الاستراتيجي والقاعدة المركزية لكل قوى والتحرر ومواجهة الإستكبار والهيمنة الإستعمارية، ودعمها للقضية وهي التي واجهت بثبات وعناد المشروع الأمريكي- ، واستهدافها اليوم هو إستهدافٌ لما تبقى من قدرات الأمة على المقاومة والصمود والمواجهة، وأيضاً استهدافٌ لكل منطقتنا وشعوبنا الحرة. وسيدرك الذين ينتشون (سراً وعلانية) فرحاً من دول العار العربي بهذا العدوان، إنه يمهد الطريق لمزيد من الهيمنة والتوسع حيث لن تبقى بلادهم بمنأى من هذه العدوانية والإحتلال".وختم: "إننا نؤكد على حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها والرد على العدوان، ونعلن وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية مرجعية وقيادة وشعباً، فالوقوف إلى جانبها اليوم، هو وقوف إلى جانب الحق في مواجهة الباطل والاستكبار والهيمنة، وموقف في مصلحة الأمة العربية والإسلامية جمعاء".