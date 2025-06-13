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لبنان

بيان من النائب ملحم الحجيري.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:21
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دان رئيس حركة "النصر عمل" النائب ملحم الحجيري في بيان، "العدوان الإسرائيلي- الأميركي،والغربي ضمناً، على الجمهورية الإسلامية في إيران والذي أدى إلى ارتقاء قادة عسكريين وعلماء ومدنيين".
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واعتبر ان "إستهداف إيران والحرب عليها بوصفها العمق الاستراتيجي والقاعدة المركزية لكل قوى المقاومة والتحرر ومواجهة الإستكبار والهيمنة الإستعمارية، ودعمها للقضية الفلسطينية وهي التي واجهت بثبات وعناد المشروع الأمريكي- الإسرائيلي، واستهدافها اليوم هو إستهدافٌ لما تبقى من قدرات الأمة على المقاومة والصمود والمواجهة، وأيضاً استهدافٌ لكل منطقتنا وشعوبنا الحرة. وسيدرك الذين ينتشون (سراً وعلانية) فرحاً من دول العار العربي بهذا العدوان، إنه يمهد الطريق لمزيد من الهيمنة والتوسع حيث لن تبقى بلادهم بمنأى من هذه العدوانية والإحتلال".

وختم: "إننا نؤكد على حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وسيادتها والرد على العدوان، ونعلن وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرجعية وقيادة وشعباً، فالوقوف إلى جانبها اليوم، هو وقوف إلى جانب الحق في مواجهة الباطل والاستكبار والهيمنة، وموقف في مصلحة الأمة العربية والإسلامية جمعاء". 
 
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