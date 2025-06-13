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لبنان

أسعار المحروقات تواصل صعودها… البنزين والمازوت يرتفعان من جديد

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:28
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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 9 آلاف ليرة والمازوت 12 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: 
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البنزين 95 أوكتان: مليون و498 ألف ليرة 
البنزين 98 أوكتان: مليون وو538 ألف ليرة 
المازوت: مليون و401 ألف ليرة 
الغاز: 897 ألف ليرة (الوكالة الوطنية)
 
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