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لبنان

جلسة حكومية الإثنين في قصر بعبدا.. وهذا جدول أعمالها

Lebanon 24
13-06-2025 | 04:38
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يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين 16 حزيران الجاري في القصر الجمهوري لبحث الجدول المرفق.
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