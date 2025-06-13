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لبنان

وهاب يتحدث عن "مغامرة خطيرة"!

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:08
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كتب رئيس حزب التوحيد العربي، وئام وهاب، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا مصلحة لبنانية بإطلاق أي صاروخ باتجاه اسرائيل لأنه سيكون مغامرة خطيرة". 
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