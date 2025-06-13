27
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
33
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
21
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وهاب يتحدث عن "مغامرة خطيرة"!
Lebanon 24
13-06-2025
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
رئيس حزب
التوحيد العربي،
وئام وهاب
، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا مصلحة لبنانية بإطلاق أي صاروخ باتجاه اسرائيل لأنه سيكون
مغامرة خطيرة
".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟
Lebanon 24
وهاب يتحدث عن بري... ماذا قال؟
13/06/2025 15:07:53
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إيران تحذر إسرائيل وواشنطن عبر مجلس الأمن: سنرد سريعًا على أي مغامرة عسكرية
Lebanon 24
إيران تحذر إسرائيل وواشنطن عبر مجلس الأمن: سنرد سريعًا على أي مغامرة عسكرية
13/06/2025 15:07:53
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ليست مغامرة للربح السريع... تحديات تحيط باستثمار الشركات اللبنانية في سوريا
Lebanon 24
ليست مغامرة للربح السريع... تحديات تحيط باستثمار الشركات اللبنانية في سوريا
13/06/2025 15:07:53
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: الولايات المتحدة ستكون مسؤولة عن عواقب مغامرات إسرائيل لكونها الداعم الرئيسي لها
13/06/2025 15:07:53
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال
Lebanon 24
في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال
07:50 | 2025-06-13
13/06/2025 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضربة الإسرائيليّة على إيران... رسالة للبنانيين: لا تتهافتوا على شراء المواد الغذائيّة
Lebanon 24
بعد الضربة الإسرائيليّة على إيران... رسالة للبنانيين: لا تتهافتوا على شراء المواد الغذائيّة
07:33 | 2025-06-13
13/06/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة الخطيب: فليعلم العرب ان ايران تتلقى العدوان نيابة عنهم
Lebanon 24
العلامة الخطيب: فليعلم العرب ان ايران تتلقى العدوان نيابة عنهم
07:32 | 2025-06-13
13/06/2025 07:32:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: الأولويّة لتحييد لبنان
Lebanon 24
الكتلة الوطنيّة: الأولويّة لتحييد لبنان
07:08 | 2025-06-13
13/06/2025 07:08:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الصّدي: الوصول لمياه آمنة ومستدامة حق مكتسب للإنسان
Lebanon 24
الصّدي: الوصول لمياه آمنة ومستدامة حق مكتسب للإنسان
07:07 | 2025-06-13
13/06/2025 07:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
"ملكة جمال"... ممثلة شهيرة تطل بالحجاب والجمهور يعلق (صور)
12:23 | 2025-06-12
12/06/2025 12:23:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
Lebanon 24
تحذير نقلته السفارة الأميركية في لبنان.. تنبيه عاجل وهذا ما أعلنته
02:12 | 2025-06-13
13/06/2025 02:12:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"شي مش طبيعي"... فيديو يكشف ما حصل خلال بثّ مباشر لماغي بوغصن وماريلين نعمان وسينتيا كرم
Lebanon 24
"شي مش طبيعي"... فيديو يكشف ما حصل خلال بثّ مباشر لماغي بوغصن وماريلين نعمان وسينتيا كرم
10:07 | 2025-06-12
12/06/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
Lebanon 24
طلاق جديد في الوسط الفني.. انفصال فنانة شهيرة عن زوجها الفلسطيني بعد زواج دام 7 سنوات (صورة)
03:42 | 2025-06-13
13/06/2025 03:42:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شابة تعرّضت لحادثة مُرعبة داخل سيارة أجرة... إليكم بالتفاصيل ما كشفته
Lebanon 24
شابة تعرّضت لحادثة مُرعبة داخل سيارة أجرة... إليكم بالتفاصيل ما كشفته
09:09 | 2025-06-12
12/06/2025 09:09:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:50 | 2025-06-13
في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال
07:33 | 2025-06-13
بعد الضربة الإسرائيليّة على إيران... رسالة للبنانيين: لا تتهافتوا على شراء المواد الغذائيّة
07:32 | 2025-06-13
العلامة الخطيب: فليعلم العرب ان ايران تتلقى العدوان نيابة عنهم
07:08 | 2025-06-13
الكتلة الوطنيّة: الأولويّة لتحييد لبنان
07:07 | 2025-06-13
الصّدي: الوصول لمياه آمنة ومستدامة حق مكتسب للإنسان
07:05 | 2025-06-13
قوى الأمن توقف مطلوباً في صور
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
13/06/2025 15:07:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24