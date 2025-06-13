Advertisement

لبنان

بعد مغادرتها مطار بيروت... ذخائر القديسة تريزيا تتجه نحو السهيلة

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:16
A-
A+
Doc-P-1374681-638854141457460033.jpeg
Doc-P-1374681-638854141457460033.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 وصلت قبل  ظهر اليوم  الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بدعوة  من لجنة  استقبال  ذخائر  القديسة  تريزيا  الطفل  يسوع  والوجه الاقدس القادمة من  كاتدرائية  سانت  تيريز في فرنسا في حضور ممثلين عن الكنيسة وفاعليات  روحية  واجتماعية.
Advertisement
  
ولدى وصول الذخائر  نقلت على اكف  الرهبان  إلى منصة خاصة زينت  بالورود اقيمت في قاعة  كبار الزوار  في المطار.  ولدى  وصولها  الى المنصة المذكورة  اقيمت  الصلوات الخاصة  للمناسبة  ورشت الورود عليها  واضيئت الشموع. 

وكانت كلمات ترحيبية  بذخائر  القديسة  لرئيس "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود  والسيد فادي فياض  رئيس اللجنة  المنسقة للزيارة  والاب  اوليفيه اولييه من كاتدرائية  سانت تيريز  في فرنسا  وأعرب عن أهمية الزيارة للبنان في هذه الظروف  "وبخاصة ان لبنان  يزهر من جديد"،  آملا ان " ينعم لبنان  بالسلام  والطمأنينة".
وقد ادت السيدة  جمانة  مدور  تراتيل خاصة للمناسبة .
 

وكان  لممثل  البطريرك  الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمين السر الخاص  الأب  هادي ضو كلمة  قال  فيها  : "أنقل لكم  بركة البطريرك الرسولية للمناسبة  ولكل من  ساهم  وسيساهم  في  تنظيم هذه الزيارة؛  إن كان روحيا  أو  لوجستيا  أو ماديا  أو  إعلاميا  أو أمنيا  ولكل  شخص  سيشارك  في الاحتفالات  الروحية  التي  ستنظم  لتكريم  قديستنا  المحبوبة  تريزيا". 
اضاف : "أمام  ذخائر  القديسين نجدد بطريقة  مميزة  بأن  الكنيسة مقدسة، قدسها مؤسسها  ربنا  يسوع المسيح  بموته على الصليب  وقيامته  وبغسل الميلاد الثاني  ونجدد  إيماننا  أيضا  بأن  القديسين يصلون أمام  العرش الإلهي  ويستمطرون  علينا  النعم  وأن الرب  يرحمنا  بصلواته  ونحن  أيضا  مدعوون للقداسة  بفعل  ايماننا ونتقدس  بقلب  كنيستنا  المقدسة". 

ختم : "رجائي  وصلاتي  بأن  تكون  ذخائر القديسة تريزيا الى لبنان  لزيادة القداسة في حياتنا  وبخاصة فضيلة المحبة  ونشر السلام، السلام الذي  يأتي  من عند الرب  ويكون  فينا  وبيننا  بحسب شعار  الزيارة " اجوب لبنان من  اجل الحب  والسلام ".

 ومن المطار انتقلت الذخائر الى كنيسة القديسة تريزيا في السهيلة.
 
مواضيع ذات صلة
لبنان يستقبل ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع: جولة روحية حافلة
lebanon 24
13/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع في مطار بيروت
lebanon 24
13/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور... ذخائر القدّيسة تريزيا الطفل يسوع في زيارة تاريخية إلى لبنان في مئوية إعلان قداستها
lebanon 24
13/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة الذكرى المئوية الاولى لإعلان قداستها.. قداس احتفالي في مزار القديسة تريزيا الطفل يسوع في سهيله
lebanon 24
13/06/2025 15:08:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
07:50 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:07 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:07 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2025-06-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:50 | 2025-06-13
07:33 | 2025-06-13
07:32 | 2025-06-13
07:08 | 2025-06-13
07:07 | 2025-06-13
07:05 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24