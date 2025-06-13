بعد مغادرتها مطار بيروت... ذخائر القديسة تريزيا تتجه نحو السهيلة

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ولدى وصول الذخائر نقلت على اكف الرهبان إلى منصة خاصة زينت بالورود اقيمت في قاعة كبار الزوار في . ولدى وصولها الى المنصة المذكورة اقيمت الصلوات الخاصة للمناسبة ورشت الورود عليها واضيئت الشموع.وكانت كلمات ترحيبية بذخائر القديسة لرئيس "كاريتاس لبنان" الأب ميشال عبود والسيد فادي فياض رئيس اللجنة المنسقة للزيارة والاب اوليفيه اولييه من كاتدرائية تيريز في فرنسا وأعرب عن أهمية الزيارة للبنان في هذه الظروف "وبخاصة ان لبنان يزهر من جديد"، آملا ان " ينعم لبنان بالسلام والطمأنينة".وقد ادت السيدة جمانة مدور تراتيل خاصة للمناسبة .وكان لممثل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي أمين السر الخاص الأب هادي ضو كلمة قال فيها : "أنقل لكم بركة البطريرك الرسولية للمناسبة ولكل من ساهم وسيساهم في تنظيم هذه الزيارة؛ إن كان روحيا أو لوجستيا أو ماديا أو إعلاميا أو أمنيا ولكل شخص سيشارك في الاحتفالات الروحية التي ستنظم لتكريم قديستنا المحبوبة تريزيا".اضاف : "أمام ذخائر القديسين نجدد بطريقة مميزة بأن الكنيسة مقدسة، قدسها مؤسسها ربنا المسيح بموته على الصليب وقيامته وبغسل الميلاد الثاني ونجدد إيماننا أيضا بأن القديسين يصلون أمام العرش الإلهي ويستمطرون علينا النعم وأن الرب يرحمنا بصلواته ونحن أيضا مدعوون للقداسة بفعل ايماننا ونتقدس بقلب كنيستنا المقدسة".ختم : "رجائي وصلاتي بأن تكون ذخائر القديسة تريزيا الى لبنان لزيادة القداسة في حياتنا وبخاصة فضيلة المحبة ونشر السلام، السلام الذي يأتي من عند الرب ويكون فينا وبيننا بحسب شعار الزيارة " اجوب لبنان من اجل الحب والسلام ".ومن المطار انتقلت الذخائر الى القديسة تريزيا في السهيلة.