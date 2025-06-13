الخارجية اللبنانيّة أدانة الإعتداء الإسرائيليّ على إيران

تدين الاعتداء على الذي يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، ويخالف ميثاق .

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كما تحذر الوزارة من عواقب هذا التصعيد الخطير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتابع اتصالاتها لتجنيب اية تداعيات سلبية لهذا العدوان.