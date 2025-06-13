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لبنان

الخارجية اللبنانيّة أدانة الإعتداء الإسرائيليّ على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:30
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تدين وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية الاعتداء الإسرائيلي على إيران الذي يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية والقانون الدولي، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة.  
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كما تحذر الوزارة من عواقب هذا التصعيد الخطير على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتتابع اتصالاتها لتجنيب لبنان اية تداعيات سلبية لهذا العدوان.
 
 
 
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