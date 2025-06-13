بعد التطورات الإقليمية.. بيان هام من وزارة الأشغال!

أعلنت ، شركة ومنتدى ، تأجيل "القمة الوطنية للطيران" التي كان من المقرّر انعقادها يوم الاثنين 16 الحالي، في والمؤتمرات - - - ، وذلك نظرا للظروف الراهنة والتطورات الاقليمية المستجدة. على ان يتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.

Advertisement