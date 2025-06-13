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لبنان

بعد التطورات الإقليمية.. بيان هام من وزارة الأشغال!

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:34
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل، شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية ومنتدى الطيران العالمي،  تأجيل "القمة الوطنية للطيران" التي كان من المقرّر انعقادها يوم الاثنين 16 الحالي، في مركز التدريب والمؤتمرات - شركة طيران الشرق الأوسط - طريق المطار - بيروت، وذلك نظرا للظروف الراهنة والتطورات الاقليمية المستجدة. على ان يتم الإعلان عن الموعد الجديد في وقت لاحق.
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