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لبنان

منظمة لبنان للأمم المتحدة تدعو أعضائها إلى انتخاب إدارة جديدة يوم الثلاثاء

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:37
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 دعت منظمة لبنان للأمم المتحدة الى حضور الجمعية العمومية المخصصة لانتخاب هيئة إدارية جديدة، عند الخامسة من بعد ظهر الثلاثاء  17 الحالي،  في قاعة الاجتماعات – الطابق السفلي في فندق لانكاستر أوتيل.
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ويتضمن جدول الأعمال انتخاب هيئة إدارية لمدة ثلاث سنوات ومناقشة أمور متفرقة تهم الجمعية ومسيرتها.

وأكدت المنظمة في بيان  "ضرورة الالتزام بأحكام النظام الداخلي والقوانين المرعية الإجراء"، داعيةً الأعضاء إلى "المشاركة شخصيًا في الجلسة والتأكد من تسديد الاشتراكات المالية حرصًا على حسن سير العملية الانتخابية".
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