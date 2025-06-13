منظمة لبنان للأمم المتحدة تدعو أعضائها إلى انتخاب إدارة جديدة يوم الثلاثاء

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ويتضمن جدول الأعمال انتخاب هيئة إدارية لمدة ثلاث سنوات ومناقشة أمور متفرقة تهم الجمعية ومسيرتها.وأكدت المنظمة في بيان "ضرورة الالتزام بأحكام النظام الداخلي والقوانين المرعية الإجراء"، داعيةً الأعضاء إلى "المشاركة شخصيًا في الجلسة والتأكد من تسديد الاشتراكات المالية حرصًا سير العملية ".