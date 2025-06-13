بحث الآلية الوطنية للطوارئ النفسية في اجتماع اتحاد بلديات قضاء صور

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عقد النفسية في ، في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ النفسية وبالتنسيق مع وحدة في ، لقاء في اتحاد بلديات بالتعاون مع جمعية "إمبرايس"، بهدف المشاركة في آخر المستجدات حول الآلية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ النفسية، التي يتم تفعيلها عبر خط الحياة 1564.تضمّن اللقاء عرضًا لخطة توسعة نطاق التدخل لتشمل منطقة صور وضواحيها اعتبارًا من شهر ، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الميدانية التي تواجه الجهات المعنية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللبناني، والدفاع المدني، وقوى الأمن الداخلي، والمستشفيات، والبلديات، والقطاع ، والجمعيات ذات الصلة.