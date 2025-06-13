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لبنان

بحث الآلية الوطنية للطوارئ النفسية في اجتماع اتحاد بلديات قضاء صور

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:48
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عقد البرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة، في إطار تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالاستجابة لحالات الطوارئ النفسية وبالتنسيق مع وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور، لقاء في اتحاد بلديات قضاء صور بالتعاون مع جمعية "إمبرايس"، بهدف المشاركة في آخر المستجدات حول الآلية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ النفسية، التي يتم تفعيلها عبر خط الحياة 1564.
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تضمّن اللقاء عرضًا لخطة توسعة نطاق التدخل لتشمل منطقة صور وضواحيها اعتبارًا من شهر تموز، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الميدانية التي تواجه الجهات المعنية. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الصليب الأحمر اللبناني، والدفاع المدني، وقوى الأمن الداخلي، والمستشفيات، والبلديات، والقطاع التربوي، والجمعيات ذات الصلة.
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