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لبنان

هل سيرّد "حزب الله" على إسرائيل؟... هذا ما كشفه مسؤول

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:54
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أفادت وكالة "رويترز" عن مسؤول في "حزب الله" قوله، "لن نُبادر إلى مُهاجمة إسرائيل ردّاً على ضرب إيران".
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