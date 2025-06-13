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لبنان

سلام التقى سفير الأردن.. هذا ما تم بحثه

Lebanon 24
13-06-2025 | 05:56
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استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام سفير المملكة الاردنية الهاشمية وليد حديد وتناول البحث اخر المستجدات، اضافة الى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها.
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