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لبنان

رئيس تجّار لبنان الشمالي زار سفير تشيلي وبحث معه في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:19
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 زار رئيس تجّار لبنان الشمالي السيّد أسعد الحريري، سفير جمهورية تشيلي في لبنان ماركوس كوريا، حيث جرى خلال اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون الثنائي بين لبنان وتشيلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية .
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وخلال اللقاء ، هنّأ الحريري وفق بيان عنه السفير كوريا لمناسبة تعيينه أول سفير لجمهورية تشيلي في لبنان، متمنياً له" التوفيق في مهامه الجديدة بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين" . ودعا الحريري السفير كوريا إلى "زيارة مدينة طرابلس الفيحاء للاطلاع على مقوماتها الاقتصادية والسياحية ، ولتعزيز التعاون المشترك بين رجال الأعمال في الشمال ونظرائهم في تشيلي".
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