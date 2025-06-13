رئيس تجّار لبنان الشمالي زار سفير تشيلي وبحث معه في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي

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زار رئيس تجّار السيّد ، سفير تشيلي في ، حيث جرى خلال اللقاء بحث في سبل تعزيز التعاون بين لبنان وتشيلي في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية .وخلال اللقاء ، هنّأ وفق بيان عنه السفير كوريا لمناسبة تعيينه أول سفير لجمهورية تشيلي في لبنان، متمنياً له" التوفيق في مهامه الجديدة بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين" . ودعا الحريري السفير كوريا إلى "زيارة مدينة للاطلاع على مقوماتها الاقتصادية والسياحية ، ولتعزيز التعاون المشترك بين رجال الأعمال في ونظرائهم في تشيلي".