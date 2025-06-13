Advertisement

لبنان

بلدة عكّارية تمنع سير الدراجات النارية والسيارات المُسبّبة للضجيج

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:23
A-
A+
Doc-P-1374737-638854179942255628.jpg
Doc-P-1374737-638854179942255628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر رئيس بلدية البيرة محمد أحمد مرعب، بيانا، أعلن فيه "منعا باتا سير الدراجات النارية والسيارات التي تسبب الضجيج بسبب الأشكمونات و"التشفيط"، مهددا ب"حجزها فورا وتسليمها الى القوى الأمنية وتسطير محضر مخالفة في حق السائق أو صاحب الآلية، وذلك "بناء على التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية ومحافظ عكار المحامي عماد اللبكي بخصوص الدراجات النارية والسيارات لما تسببه من ضجيج وازعاج خلال الليل".
Advertisement

ويعمل بهذا التعميم فور صدوره ويبلغ الى السلطات والأجهزة الأمنية المعنية".
مواضيع ذات صلة
قرار صارم... بلدية تمنع استخدام الدراجات النارية!
lebanon 24
13/06/2025 22:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام البيرة
lebanon 24
13/06/2025 22:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد الزلقا باتجاه جل الديب
lebanon 24
13/06/2025 22:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي (التحكم المروري)
lebanon 24
13/06/2025 22:20:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-06-13
15:11 | 2025-06-13
14:33 | 2025-06-13
14:01 | 2025-06-13
13:45 | 2025-06-13
13:25 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24