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لبنان

"حركة امل" تُدين العدوان الإسرائيليّ على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:30
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صدر عن حركة أمل البيان التالي: 
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"إن العدوان الذي شنته اسرائيل فجر اليوم على الجمهورية الاسلامية في ايران يؤكد مرة جديدة أن غرسة الصهيونية المجرمة هذه لن ينحصر خطرها في فلسطين أو في العالم العربي بل هي مشروع يهدد الانسانية بأسرها والعالم الذي تقف مؤسساته الدولية من مجلس أمن وأمم متحدة عاجزة خانعة سيجد نفسه أمام خطر إن لم يردع سيعمل على فرض ارادته وعدوانيته بالدم والنار على الشعوب التي تحاول بناء دولها واستقلالها بعيدا عن نظام الهيمنة والظلم."

وتابع البيان "إن الجمهورية الاسلامية في ايران والتي وقفت بجانب المظلومين في العالم وخاصة في فلسطين تدفع اليوم ثمن موقفها الاخلاقي والانساني من قضية الحق المطلق في فلسطين". 

وأردف أنه "وعليه فإن حركة امل تطالب باقامة نظام امن وحماية بين شعوب ودول العالم العربي والاسلامي لمواجهة هذا العدوان الصهيوني المنفلت من عقاله كي لا يصبح الخطر غدا في كل عواصم الاقليم".

وختم البيان "إن حركة اذ تدين هذا العدوان المجرم من قبل العدو الصهيوني ضد الجمهورية الاسلامية في ايران تتقدم من القيادة والشعب الايراني بأحر التعازي بالشهداء الأبرار سائلة الله لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل".
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