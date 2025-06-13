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لبنان

طيران الشرق الأوسط: إلغاء كافة الرحلات إلى الأردن والعراق

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:51
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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان أنه نظرًا للظروف الراهنة ألغت كل رحلاتها اليوم الجمعة 13 حزيران الى كل من الأردن والعراق. 
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