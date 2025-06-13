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لبنان
قاسم تعليقًا على الهجوم الإسرائيلي على إيران: لن يمر من دون ردّ وعقاب!
Lebanon 24
13-06-2025
|
06:56
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دان
الأمين العام
ل"
حزب الله
" الشيخ نعيم قاسم "بشدّة واستنكر أبلغ استنكار العدوان
الإسرائيلي
الخطير والمجرم المدعوم من الإدارة الأميركية ضد الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
".
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وقال في بيان:"لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان الإسرائيلي سوى إسكات صوت الحق الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في غزة الصمود والإباء وقضيته في تحرير فلسطين والقدس والمقاومة في
لبنان
والمنطقة. سيترك هذا العدوان آثاره الكبيرة على استقرار المنطقة فهو لن يمر دون رد وعقاب فالجمهورية الإسلامية الإيرانية شُعلة الأحرار والكرامة والعزة وستبقى في الموقع المتقدم للنموذج الإستثنائي الأصيل والحر والداعم للشرفاء والمستضعفين في منطقتنا والعالم".
اضاف:"لن يتمكن العدو الإسرائيلي ومعه أميركا من التأثير على خيارات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا التأثير على دورها ومكانتها، بل ستزداد عزة وصلابة وسيندم الكيان الإسرائيلي على همجيته ووحشيته".
وتابع:"إننا نُبارك ونُعزي قائدنا وولينا الإمام الخامنئي (دام ظله) والشعب
الإيراني
العظيم والمجاهد والنبيل بشهادة
القادة
الكبار رئيس الأركان العامة قائد القوات المسلحة الشهيد اللواء محمد باقري والقائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية الإيرانية الشهيد اللواء حسين سلامي وإخوانهم والعلماء النوويين، ونُؤمن بأن شهادتهم ستتحول إلى زخمٍ وصلابة في مسيرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة شعب
إيران
العظيم وثباته".
وختم مؤكدا:"إننا في حزب الله ومقاومتنا الإسلامية وشعبنا المجاهد مُتمسكون بِنهجنا ومقاومتنا، ونُؤيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حقوقها وموقفها، وفي كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها وخياراتها. ولن يجني العدو الإسرائيلي المجرم وراعيته الطاغوتية أميركا إلاَّ الخزي والعار والخسران".
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