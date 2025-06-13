الرئيس لحود : نتنياهو بات من أسوأ مجرمي الحروب عبر التاريخ

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توجه الرئيس السابق العماد اميل ،ب"التعزية الى القيادة والشعب الإيرانيين بسقوط في اعتداءٍ سافر هو الأوّل من نوعه لناحية المخاطر النوويّة منذ الحرب العالمية الثانية".وقال في بيان :"إن لا حل في المنطقة إلا عند كتابة نهاية والزمرة التي معه، وإخراجه من المعادلة وإلا سيأخذ المنطقة الى ما لا تُحمد عقباه".ولفت لحود الى أن "هذا الاعتداء أثبت، بما لا يقبل الشك، بأن هي المعتدية وهي التي تجر المنطقة الى الحروب، في وقت يحقّ لإيران بأن تدافع عن نفسها، ولكن من واجب ، وخصوصا من يصنفون بأنهم أصدقاء لإسرائيل، أن يعلنوا موقفا حازما ضد الذي بات من أسوأ مجرمي الحروب عبر التاريخ، وهو يفضل نهاية الشعوب على نهايته".وختم لحود: "لا يجوز أن تبقى المنطقة أسيرة مجموعة مجانين يرأسهم نتنياهو، واللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء هي العقاب الشديد الذي يجب أن يطاول هذا الكيان الذي ارتبط وجوده بالدماء التي أُهرقت في المنطقة، ولن يتوقّف نهر الدماء إلا بزواله".