Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنيّة: الأولويّة لتحييد لبنان

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:08
A-
A+
Doc-P-1374771-638854207089226817.png
Doc-P-1374771-638854207089226817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن "الكتلة الوطنيّة" البيان التالي:

 

تنظر الكتلة الوطنيّة بقلق شديد إلى توسّع وتيرة العنف في المنطقة جرّاء الهجوم الإسرائيلي على إيران وخطر اندلاع حرب إقليميّة.
Advertisement

وسط كل هذه التهديدات، ندعو الدولة اللبنانيّة لتحمّل مسؤولياتها كاملةً في حماية كلّ اللبنانيين، وتحييد لبنان، ومنع طرفَي النزاع من تحويلِه مجدّدًا إلى ساحة من ساحات المعارك؛ وذلك عبر تطبيق القرار 1701 بكافّة بنوده، وحزم أمرِها في بسط سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانيّة دون تباطؤ.
مواضيع ذات صلة
الكتلة الوطنيّة: لا للضرائب الاعتباطية وسياسات الترقيع
lebanon 24
13/06/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعد زغيب يُعلن دعم الكتلة الشعبية للائحة "زحلة رؤية وقرار"
lebanon 24
13/06/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الكتلة الشعبية توضح الكواليس: خداع ومناورة
lebanon 24
13/06/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالف القوات - الكتلة الشعبية الى نهاياته وبيان مرتقب
lebanon 24
13/06/2025 22:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:48 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:22 | 2025-06-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:30 | 2025-06-13
15:11 | 2025-06-13
14:33 | 2025-06-13
14:01 | 2025-06-13
13:45 | 2025-06-13
13:25 | 2025-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24