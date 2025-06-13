الكتلة الوطنيّة: الأولويّة لتحييد لبنان

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صدر عن "الكتلة الوطنيّة" البيان التالي:تنظر الكتلة الوطنيّة بقلق شديد إلى توسّع وتيرة العنف في المنطقة جرّاء الهجوم على وخطر اندلاع حرب إقليميّة.وسط كل هذه التهديدات، ندعو الدولة اللبنانيّة لتحمّل مسؤولياتها كاملةً في حماية كلّ اللبنانيين، وتحييد ، ومنع طرفَي النزاع من تحويلِه مجدّدًا إلى ساحة من ساحات المعارك؛ وذلك عبر تطبيق القرار 1701 بكافّة بنوده، وحزم أمرِها في بسط سيادتها على كلّ الأراضي اللبنانيّة دون تباطؤ.