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لبنان

بطريركية الأرمن الكاثوليك تعلن قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان والبابا يحدد موعد الاحتفال

Lebanon 24
13-06-2025 | 06:19
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 صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي:
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بفرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد  المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية.

وقد أعلن قداسة البابا لاوُون الرابع عشر، اليوم، عن تحديد يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين  من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في روما، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم.
 صدر عن بطريركية الأرمن الكاثوليك البيان التالي:

بفرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد  المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية.

وقد أعلن قداسة البابا لاوُون الرابع عشر، اليوم، عن تحديد يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين  من مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في روما، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم.

ويُجسّد هذا التقديس تتويجًا لمسيرة أمانةٍ وإيمان، ويشكّل علامة رجاء حيّ لكنيسة قدّمت الشهداء شهادةً للمسيح القائم، ونداءً جديدًا لكل مؤمن للسير على درب القداسة، في عالم يفتش عن الحق والنور والثبات".
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