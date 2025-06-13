بطريركية الأرمن الكاثوليك تعلن قداسة المطران الشهيد إغناطيوس مالويان والبابا يحدد موعد الاحتفال

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صدر عن البيان التالي:بفرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية إلى أبنائها في والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة الأرمنية.وقد أعلن قداسة البابا لاوُون ، اليوم، عن تحديد يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة ، بمشاركة حشود من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم.وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في ، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم.صدر عن بطريركية الأرمن البيان التالي:بفرحٍ عظيم ليعمّ القلوب، ومشاعر روحانية لا توصف. تزفّ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية إلى أبنائها في لبنان والانتشار، وإلى الكنيسة الجامعة، بشرى إعلان قداسة الطوباوي الشهيد المطران إغناطيوس مالويان، أحد أبرز وجوه الشهادة والقداسة في الكنيسة المشرقية الأرمنية.وقد أعلن قداسة البابا لاوُون الرابع عشر، اليوم، عن تحديد يوم 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2025 موعدًا رسميًا للاحتفال بالتقديس، خلال قدّاس مهيب يُقام في ساحة الفاتيكان، بمشاركة حشود من المؤمنين من مختلف أنحاء العالم.وفي هذا الإطار، تبدأ البطريركية الأرمنية الكاثوليكية التحضيرات اللوجستية والروحية في روما، استعدادًا لهذا الحدث التاريخي، كما ستُقام قداديس شكر كبرى في كل من روما ولبنان وماردين، حيث يتّحد المؤمنون في الفرح والصلاة والتأمل في مسيرة هذا الشهيد العظيم.ويُجسّد هذا التقديس تتويجًا لمسيرة أمانةٍ وإيمان، ويشكّل علامة رجاء حيّ لكنيسة قدّمت شهادةً للمسيح القائم، ونداءً جديدًا لكل مؤمن للسير على درب القداسة، في عالم يفتش عن الحق والنور والثبات".