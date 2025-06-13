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لبنان

في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:50
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 عقد اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية اجتماعه الدوري في مقره في النبطية برئاسة رئيسه حسين مغربل وحضور الاعضاء، وبعد مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشانه، صدر عن الاتحاد بيان توجه فيه " بالتهنئة الى جميع رؤساء واعضاء المجالس البلدية والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية المنتخبين مؤخرا متمنين لهم كل الخير و التوفيق و النجاح في مهامهم الجديدة ".
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 واذ اعرب الاتحاد عن "قلقه العميق حيال الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء الاعتداءات الاسرائلية المتكررة على لبنان والمترافقة مع اوضاع اقتصادية صعبة و مأزومة"، طالب "بتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق اللبنانية حيث أن الأمان هو الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية".

 واكد" أهمية حماية حقوق العمال، بما في ذلك الأجور العادلة وظروف العمل اللائق"، مستنكرا" الرسوم و الضرائب الجديدة على المحروقات والتي تؤخذ مباشرة من جيوب المواطنين وتنعكس سلبا وغلاء على كافة السلع و النقل في البلاد".
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