في بيان بعد اجتماعه الدوري.. اتحاد نقابات النبطية يدعو لتعزيز الأمن وحماية حقوق العمال

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عقد والمستخدمين في اجتماعه الدوري في مقره في برئاسة رئيسه وحضور الاعضاء، وبعد مناقشة جدول الاعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشانه، صدر عن الاتحاد بيان توجه فيه " بالتهنئة الى جميع رؤساء واعضاء والمخاتير واعضاء المجالس الاختيارية المنتخبين مؤخرا متمنين لهم كل الخير و التوفيق و النجاح في مهامهم الجديدة ".واذ اعرب الاتحاد عن "قلقه العميق حيال الأوضاع الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد من جراء الاعتداءات الاسرائلية المتكررة على والمترافقة مع اوضاع اقتصادية صعبة و مأزومة"، طالب "بتعزيز الأمن والاستقرار في جميع المناطق حيث أن الأمان هو الأساس لأي تنمية اقتصادية واجتماعية".واكد" أهمية حماية حقوق العمال، بما في ذلك الأجور العادلة وظروف العمل اللائق"، مستنكرا" الرسوم و الضرائب الجديدة على المحروقات والتي تؤخذ مباشرة من جيوب المواطنين وتنعكس سلبا وغلاء على كافة السلع و النقل في البلاد".