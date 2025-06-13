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لبنان

حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها

Lebanon 24
13-06-2025 | 07:57
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ السوريّ عبدالله الجغجغ لاحق الشابة م.ع من ساحة بلدة جنجلايا إلى منزلها.
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وبحسب المعلومات، أمسك الجغجغ م.ع من عنقها وأسقطها أرضاً، وقال لها إنّه "لن يقوم بقتلها إنّ سمحت له بفعل ما يشاء بها"، عندها، عمدت الشابة إلى الصراخ، فلاذ بالفرار.
 
 
وبعد الحادثة، طالب أهل الشابة قائد الجيش والقوى الأمنية بالتدخّل فوراً وفتح تحقيق.
 
 
 
 
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