حادثة مُرعبة... إليكم ما فعله أحد السوريين بشابة خلال عودتها إلى منزلها

أفادت مندوبة " "، أنّ السوريّ عبدالله الجغجغ لاحق الشابة م.ع من ساحة بلدة جنجلايا إلى منزلها.

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وبحسب المعلومات، أمسك الجغجغ م.ع من عنقها وأسقطها أرضاً، وقال لها إنّه "لن يقوم بقتلها إنّ سمحت له بفعل ما يشاء بها"، عندها، عمدت الشابة إلى الصراخ، فلاذ بالفرار.

وبعد الحادثة، طالب أهل الشابة والقوى الأمنية بالتدخّل فوراً وفتح تحقيق.