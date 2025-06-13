وزارة الزراعة تطلق العمل مجددًا في مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما

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أطلقت العمل من جديد في مختبر الصيدلة النباتية في كفرشيما، خلال حفل رسمي حضره الدكتور نزار هاني وسفير مملكة هولندا في فرانك مولين والرئيس التنفيذي لمؤسسة رينه النائب ميشال معوض والمدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس ، إلى جانب حشد من المعنيين والمهتمين بالشأن الزراعة.تخلل الحفل جولة ميدانية على المختبرات التابعة للوزارة وتدشين عدد من الأجهزة الحديثة التي تم تقديمها عبر هبة من مؤسسة رينه معوض لصالح وزارة الزراعة – للزراعة، ضمن إطار مشروعي "تعزيز صادرات الفاكهة والخضار إلى الأسواق الأوروبية والإقليمية" وصدّر - التنمية الزراعية المستدامة لتعزيز الفرص والتصدير"، بتمويل من مملكة هولندا.الوزير هانيوألقى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كلمة للمناسبة،أكد فيها "البعد الاستراتيجي لإعادة تفعيل مختبر الصيدلة النباتية"، مشددا على "أن لبنان يتميز بمحاصيله الزراعية المتنوعة ذات الجودة العالية"، وقال:"لبنان متوسطي بامتياز، ونجسد الطعمة في هذا المختبر. فالمحصول الزراعي يبقى الأساس، والمختبرات هي الركيزة، والعلم هو الأساس لنجاح أي مشروع تنموي زراعي".ونوه الوزير هاني بعمل مؤسسة رينه معوض، وقال:"نجاح هذه المؤسسة يعود إلى اعتمادها على العلوم والمعايير الحديثة، وهو ما نطمح إليه في وزارة الزراعة".وأضاف:"الوزارة اليوم تعمل بكل أركانها – من المديرية العامة للزراعة، ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، والمشروع الأخضر والمديرية العامة للتعاونيات الزراعية – يدا بيد من أجل تطوير الملف الزراعي وبناء القدرات. لكن تبقى مصلحة المزارع، الذي يعد الحلقة الأضعف، هي أولويتنا القصوى، ومن هنا أدعو كل المعنيين إلى التكاتف والتعاون لخدمته وتمكينه".معوض،استعرض النائب ميشال معوض التقديمات التي وفرتها مؤسسة رينه معوض للمختبر والتي شملت:- تجهيز المختبر بأحدث المعدات والتقنيات.- تنظيم تدريبات تقنية متقدمة لفريق العمل.- العمل على نيل شهادات الاعتماد وISOوتركيب نظام طاقة شمسية متجددة لتأمين مصدر طاقة مستدام.وقال معوض:""من خلال هذا المختبر، بات في إمكان المزارع إجراء الفحوصات اللازمة بسهولة، ما يوفر عليه الوقت والتكاليف. ونرى في هذا المشروع جزءا أساسيا من استراتيجيتنا لتطوير القطاع الزراعي في لبنان".وأشار معوض إلى "تجربة هولندا النموذجية، التي استطاعت رغم صغر مساحتها أن تصبح ثاني أكبر مصدر للمنتجات الزراعية في العالم بعد ، بفضل التكنولوجيا والابتكار".مولينبدوره، عرض السفير الهولندي فرانك مولين تجربة بلاده في مجال ضبط سلامة الغذاء، مشددا على "أهمية وجود أنظمة قوية للفحوصات والتشريعات"، وقال:"في ، نجري تحاليل سنوية لبقايا المبيدات في الأغذية. هذه ليست إجراءات روتينية، بل هي الضمانة لسلامة الغذاء ولوقاية الصحة العامة داخل بلداننا وفي الأسواق التصديرية".وأضاف:"الاختبارات الموثوقة تمنح المستهلك الثقة، وتترجم لاحقا بمنفعة للمزارع ولكامل سلسلة الإنتاج".لحودمن جهته، أوضح لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود دور مختبر الصيدلة النباتية، لافتا إلى أنه "يقوم بـ:- تحليل المبيدات الزراعية المستوردة والمسجلة في الوزارة.- تحليل ترسبات المبيدات على الخضار والفواكه المعدة للتصدير.ورأى أن المختبر "يشكل مرفقا محوريا في عملية النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق شروط الجودة والسلامة المطلوبة دوليا".عقلإختتم الحفل بكلمة لرئيس نقابة مستوردي مستلزمات الإنتاج الزراعي السيد ميشال عقل، الذي دعا فيها إلى "تعزيز الشراكة بين الجمعيات والهيئات الزراعية الأهلية ووزارة الزراعة"، مشددا على "أهمية تبادل الخبرات والمعرفة في سبيل النهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق تنمية متكاملة".