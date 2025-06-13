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لبنان

عبد المسيح استذكر طوني فرنجيه: "13حزيران" تاريخ ينزف وجعًا

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:22
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على" منصة"اكس":13حزيران... تاريخ ينزف وجعًا ويذكّرنا بأن لا خلاص للبنان إلا بتحصين وحدته، والتمسك بالدولة، والابتعاد عن صراعات لا تشبهنا . طوني فرنجية".
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