خلال 24 ساعة... إليكم تفاصيل عمليات الدفاع المدني

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أفادت بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 98 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:-إخماد حرائق: 68: اعشاب:48، نفايات:7، منازل:3، كهرباء:5،قصب:1، سيارات:3-انقاذ:1-اسعاف: 17: حالات طارئة:11، حوادث سير:2، نقل مرضى:4-خدمات عامة: 10-سلامة عامة: 3