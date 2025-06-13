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لبنان
خلال 24 ساعة... إليكم تفاصيل عمليات الدفاع المدني
Lebanon 24
13-06-2025
|
08:32
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أفادت
المديرية العامة للدفاع المدني
بأن عناصرها نفذت في ال24 ساعة الماضية، 98 مهمة إسعاف وانقاذ توزعت كالآتي:
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-إخماد حرائق: 68: اعشاب:48، نفايات:7، منازل:3، كهرباء:5،قصب:1، سيارات:3
-انقاذ:1
-اسعاف: 17: حالات طارئة:11، حوادث سير:2، نقل مرضى:4
-خدمات عامة: 10
-سلامة عامة: 3
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