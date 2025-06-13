وزير الدفاع التقى قائد الجيش ورئيس الأركان وبحثا الأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة

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استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم العماد رودولف هيكل يرافقه في الركن طوني . وجرى خلال اللقاء عرض شامل للأوضاع الأمنية في البلاد والمنطقة، خصوصًا في ظل التحديات المتزايدة على الحدود وفي الداخل. كما تناول البحث الجهوزية العملانية للوحدات العسكرية، ودور في رصد التهديدات والتنسيق مع ، إضافةً إلى حاجات الجيش، وسبل تعزيز للمؤسسة العسكرية.كما استقبل الوطني اللواء الركن حسان عوده، وتم خلال اللقاء التداول في أولويات للمرحلة المقبلة خصوصًا على الصعيد اللوجستي، إلى جانب متابعة برامج التعاون مع الدول الصديقة في مجالات التدريب والتجهيز.والتقى اللواء منسى أيضًا النائب السابق ، يرافقه كل من مارون الحكيم، شربل حكيم، إدكار التياح، و نبيل الراهب. وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة، لا سيما في قضاء كسروان، وتأكيد أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مهامها الوطنية في ظل الأوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد.