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لبنان

سلام يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران

Lebanon 24
13-06-2025 | 08:51
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تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران مع وزراء الدفاع ميشال منسى الداخلية أحمد الحجار، الخارجية يوسف رجي والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل.
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وشدد الرئيس سلام على" ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط الاستقرار، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة".

كما جرى استعراض الخطط الطارئة الموضوعة من قبل الأجهزة الأمنية والوزارات المختصة للتعامل مع أي انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على الوضع الداخلي.
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