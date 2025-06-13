سلام يترأس اجتماعًا طارئًا لمتابعة تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران

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وشدد الرئيس سلام على" ضرورة اتخاذ كل الإجراءات لضبط الاستقرار، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة".كما جرى استعراض الخطط الطارئة الموضوعة من قبل والوزارات المختصة للتعامل مع أي انعكاسات مباشرة أو غير مباشرة على الوضع الداخلي.