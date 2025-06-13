دعاه لزيارة لبنان... الرئيس عون التقى الحبر الأعظم وهذا ما أعلنه

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وخلال اللقاء، وجه دعوة رسمية للبابا لاون الرابع عشر لزيارة لبنان، مؤكدا ان "اللبنانيين يتطلعون إلى زيارته للبنان بشوق عارم لان حضوره المبارك سيكون رسالة سلام وأمل للمنطقة ونورا يضيء طريق الخروج من الأزمات. وقد لمست من قداسته كل تجاوب ومحبة".، اكد الاب الأقدس انه يتابع التطورات في لبنان ويصلي دائما من اجل احلال السلام والاستقرار فيه، كما يولي الوضع في منطقة متابعة دقيقة، لافتا الى انه سيعمل ما في وسعه من اجل السلام في العالم.وقائع الزيارةوكان الرئيس عون وصل في العاشرة قبل ظهر اليوم (الحادية عشرة بتوقيت بيروت) إلى حاضرة الفاتيكان ترافقه الاولى السيدة نعمت عون وأفراد العائلة والوفد المرافق. فأدت له التحية ثلة من الحرس البابوي وتوجه الجميع وسط صفين من الحرس البابوي إلى جناح البابا. ودخل الرئيس عون إلى المكتب البابوي حيث كان في استقباله الحبر الأعظم وعقدا اجتماعا استمر نصف ساعة ثم انتقلا معا إلى المكتبة حيث انضمت اللبنانية الاولى ثم افراد العائلة الذين صافحوا البابا وباركهم، بعد ذلك صافح الاب الأقدس اعضاء الوفد المرافق .وبعدما التقطت الصور التذكارية، تقدم البابا والرئيس والسيدة الاولى إلى طاولة وضعت عليها الهدايا التذكارية، حيث قدم الرئيس عون ٣ هدايا، هي: تمثال للقديس شربل من نحت الفنان رودي رحمة، أرزة فيها أيقونات القديسين اللبنانيين، صينية فيها مونة لبنانية منوعة وضعت في زجاجيات مصنوعة مما تحطم في انفجار مرفأ . وقدم البابا للرئيس عون هدايا تذكارية وميداليات.بعد انتهاء اللقاء، رافق البابا الرئيس عون وودعه مباركا اياه مع السيدة الاولى وأفراد العائلة واعضاء الوفد.وقال الرئيس عون بعد اللقاء: "سعدت اليوم بلقاء قداسة البابا لاون الرابع عشر، حامل رسالة السلام والرجاء إلى العالم، واكدت له إن العلاقة بين لبنان والكرسي الرسولي هي علاقة تاريخية ومتجذرة، تقوم على أسس متينة من القيم الإنسانية والروحية المشتركة، وقد تجسدت عبر عقود طويلة من التعاون والدعم المتبادل، لا سيما في أحلك الظروف التي مر بها وطننا. وجددت لقداسته تمسك لبنان برسالته الفريدة في هذا الشرق المضطرب، كأرض حوار وتلاقي بين الحضارات، وواحة للحرية الدينية والتعددية الثقافية. وقلت لقداسة البابا ان لبنان، هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، ما زال ينهض رغم ، ليؤدي دوره الطبيعي في محيطه والعالم، كجسر بين الشرق والغرب، وكموقع حوار بين الأديان والثقافات، وهو ما أكده مرارا البابا القديس يوحنا بولس الثاني بقوله: "لبنان ليس مجرد بلد، بل هو رسالة".اضاف: "في هذا السياق، شددت على أهمية استمرار الدعم الدولي، وفي طليعته دعم الفاتيكان، لتعزيز صمود اللبنانيين في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، ولتثبيت دعائم الاستقرار والدولة العادلة التي يتطلع إليها أبناؤنا، وسمعت من قداسته ما يطمئنني بان الحبر الأعظم سيكون دائما إلى جانب لبنان وأهله إلى أي طائفة ينتمون وسيعمل من اجل ما يحقق تطلعات اللبنانيين في وطن آمن ومستقر وواحة امل وفرح وسلام".وتابع: "وخلال اللقاء، وجهت لقداسته دعوة رسمية لزيارة لبنان، مؤكدا ان اللبنانيين يتطلعون إلى زيارته بشوق عارم، لان حضوره المبارك سيكون رسالة سلام وأمل للمنطقة، ونورا يضيء طريق الخروج من الأزمات. وقد لمست من قداسته كل تجاوب ومحبة".وختم الرئيس عون قائلا: "اني اخرج من لقائي مع الاب الأقدس بروح من الأمل المتجدد، وبإيمان راسخ بعمق العلاقة التي تجمع لبنان بكرسي القديس بطرس، حاملين معنا بركة قداسة البابا، وعهدا على مواصلة العمل من أجل وطن يليق بتاريخه، ويعبر عن رسالته، ويؤدي دوره كاملا في خدمة الإنسان وقيم العدالة والسلام".مع الكاردينال بارولينبعد انتهاء اللقاء مع الاب الأقدس، التقى الرئيس عون امين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو بارولين واطلعه على الأوضاع في لبنان ولا سيما منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية، مركزا على "أهمية الحوار بين جميع مكونات الشعب اللبناني لمعالجة الوطنية انطلاقا من ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها".كذلك تطرق البحث إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على لبنان، "لا سيما في ضوء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل اليه في تشرين الثاني الماضي"، وتناول البحث ايضا الجهود المبذولة من اجل "اعادة الاستقرار إلى المنطقة وضرورة توفير الفرص المؤاتية لنجاحها".وتحدث الرئيس عون مع الكاردينال بارولين عن ضرورة "المحافظة على دور لبنان كنموذج للتعايش والحوار بين الأديان والعمل على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة، لا سيما منها القضايا الإنسانية والاجتماعية ودعم المؤسسات التعليمية والثقافية في لبنان".وخلال اللقاء، عبر الرئيس عون للكاردينال بارولين عن امتنانه العميق "لدعم الكرسي الرسولي للبنان واللبنانيين، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها".واستأثرت الاعتداءات الاسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الايرانية وتداعياتها بحيز واسع من البحث.كما تطرق الرئيس عون والكاردينال بارولين إلى موضوع "النازحين وواقع الاقليات ولا سيما منها الاقليات المسيحية في المنطقة التي تحتاج إلى اهتمام ودعم خاص"، وكذلك "الوضع في في ضوء التطورات التي حصلت هناك".وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني، سفير لبنان لدى الفاتيكان غادي خوري، لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والمستشار الشخصي للرئيس عون العميد اندريه رحال.وقبل مغادرته الكرسي الرسولي، زار الرئيس عون والسيدة الاولى وأفراد العائلة واعضاء الوفد مدافن الباباوات وصولا إلى قبر القديس بطرس وذخائره، ومدفن البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا بينيديكتوس السادس عشر وأيقونة القديس شربل.