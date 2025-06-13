مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي

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عقد جلسته الأولى برئاسة رئيس البلدية الدكتور وحضور الأعضاء، وذلك في ، سابقا.وتضمن محضر الجلسة، المصادقة على قطع الحساب للعام 2024، تشكيل بعض اللجان البلدية، تفويض مندوب من البلدية الى ، دفع المنح المدرسية، ودفع فواتير استشفاء لبعض المستشفيات ومساعدات مرضية.