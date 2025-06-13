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لبنان

مجلس بلدية طرابلس يعقد جلسته الأولى في مركز رشيد كرامي الثقافي

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:00
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عقد المجلس البلدي في طرابلس جلسته الأولى برئاسة رئيس البلدية الدكتور عبد الحميد كريمة وحضور الأعضاء، وذلك في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، نوفل سابقا.
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وتضمن محضر الجلسة، المصادقة على قطع الحساب للعام 2024، تشكيل بعض اللجان البلدية، تفويض مندوب من البلدية الى اتحاد بلديات الفيحاء، دفع المنح المدرسية، ودفع فواتير استشفاء لبعض المستشفيات ومساعدات مرضية.
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