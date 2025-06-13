اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين

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عقد محافظ القاضي في مكتبه في سرايا اجتماعًا مع ومنسق للأمم المتحدة في السيد وممثلين عن والمنظمات الدولية التالية: UNOCHA -UNHCR -UNDP-UNICEF-WFP-IOM ، وجرى التباحث في مسألة عودة السوريين الى بلادهم، كما جرى طرح ومناقشة مشاريع انمائية وخدماتية في محافظة البقاع.