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لبنان

اجتماع في البقاع لبحث عودة النازحين السوريين

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:02
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 عقد محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في مكتبه في سرايا زحلة اجتماعًا مع المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان السيد عمران ريزا وممثلين عن  وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات الدولية التالية: UNOCHA -UNHCR -UNDP-UNICEF-WFP-IOM ، وجرى التباحث  في مسألة عودة النازحين السوريين الى بلادهم، كما جرى طرح ومناقشة مشاريع انمائية وخدماتية في محافظة البقاع.
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