البزري يناقش مع وفد من الأمن العام تعزيز الأمن في صيدا

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اللقاء تخلله بحث الواقع الأمني في مدينة ومحيطها، وتمّ تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق بين المعنية بهدف ترسيخ الاستقرار وحماية وسلامة الأهالي في المدينة.كما شدد المجتمعون على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة،لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.