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لبنان

البزري يناقش مع وفد من الأمن العام تعزيز الأمن في صيدا

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:08
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استقبل النائب ىعبد الرحمن البزري وفدًا من شعبة الأمن القومي في دائرة معلومات الأمن العام – الجنوب، ضمّ العقيد حيدر قبيسي والرائد وليد عويدات، بحضور كل من  كامل شريتح وأماني بساط.
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اللقاء تخلله بحث الواقع الأمني في مدينة صيدا ومحيطها، وتمّ تأكيد ضرورة تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية بهدف ترسيخ الاستقرار وحماية وسلامة الأهالي في المدينة.


كما شدد المجتمعون على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة،لا سيما في ظل التحديات التي تمر بها البلاد على كافة المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
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