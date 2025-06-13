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لبنان

وحدة إدارة الكوارث في صور تساهم في تعزيز التنسيق بين فرق الطوارئ في لبنان

Lebanon 24
13-06-2025 | 09:21
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شاركت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في المؤتمر الوطني الثاني لفرق الاستجابة للطوارئ المجتمعية، الذي نظمه الصليب الأحمر اللبناني في العاصمة بيروت، بمشاركة ممثلين عن فرق المستجيب الأول من مختلف المناطق اللبنانية، بحضور ممثلين عن الإدارات المحلية والجهات الرسمية والمنظمات الدولية.
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وخلال المؤتمر، قدم مدير الوحدة مرتضى مهنا مداخلة، عرف فيها بالوحدة ودورها المحوري في إدارة الأزمات على مستوى القضاء، مسلطا الضوء على "آلية عملها خلال العدوان الاسرائيلي وتعاونها مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى التجارب الميدانية التي خاضتها في مواجهة الكوارث والأزمات الإنسانية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة".

وأكد مهنا، "أهمية تعزيز القدرات المحلية وتفعيل التعاون بين فرق الاستجابة لتأمين تدخل فاعل ومنسق في حالات الطوارئ"، مشددا على "الدور الحيوي الذي تلعبه البلديات في هذا الإطار".
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