وحدة إدارة الكوارث في صور تساهم في تعزيز التنسيق بين فرق الطوارئ في لبنان

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شاركت وحدة في اتحاد بلديات ، في الثاني لفرق الاستجابة للطوارئ المجتمعية، الذي نظمه اللبناني في العاصمة ، بمشاركة ممثلين عن فرق المستجيب الأول من مختلف المناطق ، بحضور ممثلين عن الإدارات المحلية والجهات الرسمية والمنظمات الدولية.وخلال المؤتمر، قدم مدير الوحدة مداخلة، عرف فيها بالوحدة ودورها المحوري في على مستوى ، مسلطا الضوء على "آلية عملها خلال العدوان الاسرائيلي وتعاونها مع الشركاء المحليين والدوليين، إضافة إلى التجارب الميدانية التي خاضتها في مواجهة والأزمات الإنسانية والبيئية، لا سيما في ظل التحديات الراهنة".وأكد ، "أهمية تعزيز القدرات المحلية وتفعيل التعاون بين فرق الاستجابة لتأمين تدخل فاعل ومنسق في حالات الطوارئ"، مشددا على "الدور الحيوي الذي تلعبه البلديات في هذا الإطار".