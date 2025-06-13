وزير الطاقة: ننفذ الحلول العملية بكل احترافية وشفافية

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افتتحت والمياه، بالتعاون مع مؤسسة مياه والاتحاد والوكالة للتنمية واليونيسف، محطة ضخ شكا بعد إعادة تأهيلها، وحقل دار بعشتار لتوليد الطاقة الشمسية، الذي يشكل نقلة نوعية في تأمين مياه مستدامة لسكان .وقال والمياه جو الصّدي: "الوصول لمياه آمنة ومستدامة يجب ان يكون حقا مكتسبا للإنسان، لأن المياه عامل أساسي في الحياة".اضاف: "ان تأمين المياه للبنانيين هو عمل تراكمي الأساس فيه أن نشخص المشاكل بطريقة علمية ودقيقة، ندرك الإمكانات التي بين أيدينا، نحدد الحلول العملية وننفذها بكل احترافية وشفافية. كذلك، من المهم أن نتجنب الهدر: هدر المال وهدر الوقت وهدر الطاقات".وختم: "هذا النهج الذي نعمل عليه بالوزارة، نتّكل به بشكل كبير على التعاون مع الدول الصديقة والمؤسسات الأممية وفي طليعتها وفرنسا و AFD واليونيسف. ونشكر وقوفكم الى جانب لبنان، فدعمكم ركيزة أساسية كي نكمل مسيرتنا بخدمة المواطنين".من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال: "الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم مسار الإصلاح في قطاع المياه، ويتركز عملنا مع وزارة الطاقة والمياه على تعزيز القطاع ككل، من الإدارات المركزية إلى مؤسسات المياه الإقليمية، إلى جانب المساهمة في إرساء الأسس التشريعية والمالية اللازمة لتحقيق تقدم مستدام".أضافت: "ندعم أيضا اعتماد ممارسات أفضل في إعداد الموازنات العامة لضمان الاستخدام الفعال للموارد في عام 2026 وما بعده، وسيتم التعاقد على تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 17 مليون في عام 2025 لمواصلة تحقيق هذه التغييرات الحيوية".بدوره، قال سفير في لبنان هيرفيه ماغرو: "إن تحسين الوصول إلى المياه لا يقتصر على البنى التحتية فقط، فمن خلال هذا المشروع، ندعم اعتماد الطاقة الشمسية، وإعادة التأهيل، وتحسين جودة الخدمات. والتجارب في فرنسا وحول العالم تؤكد أن استدامة هذه الجهود ترتكز على مؤسسات قوية، ومشاركة مجتمعية فاعلة، وإصلاحات حقيقية. وفرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، تقف إلى جانب الوزارة ومؤسسات المياه في هذا المسار".وشددت ممثلة اليونيسف بالإنابة في لبنان أندريا بيرتي على أن "هذه المشاريع ليست مجرد تحسينات تقنية، بل تمثل شريان حياة لآلاف العائلات، وتكفل حقهم في الحصول على مياه نظيفة وآمنة حتى في الأوقات الصعبة".وقالت: "بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وAFD، أسهمنا في بناء خدمات مياه أكثر مرونة واستدامة، تدعم تعافي مؤسسات المياه وتعزز قدرتها على توفير خدمات نوعية تراعي تغيّر المناخ، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه".وأكد الاتحاد الاوروبي في بيان، الى أن يعمل "بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) واليونيسف، على تحسين الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة لأكثر من 1.5 مليون شخص في مختلف المناطق ".وأوضح أنه "في خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن المائي في شمال لبنان، ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية، وتأهيل البنى التحتية، وتوسيع الشبكات، تكرّس هذه الشراكة الالتزام بتأمين مياه آمنة للمجتمعات بطريقة مستدامة، وصديقة للبيئة، وقابلة للتطوير على المدى ".وذكر أنه "منذ انطلاق هذا التعاون، ساهم كل من الاتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، واليونيسف في تأهيل 14 محطة مياه وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل ثماني محطات وقناة مياه وادة، وتوسيع ستّ شبكات مياه تعتمد على الجاذبية، وإنشاء ثلاث أنظمة جديدة لتوزيع المياه".وأكد أنه "إلى جانب تأمين المياه في فترات شحّ الوقود والأزمات، أسهمت هذه المشاريع في تقليص كلفة الطاقة على مؤسسات المياه، ودعم استدامتها المالية وتحسين جودة خدماتها".وأشار البيان الى ان حقل دار بعشتار للطاقة الشمسية يعد إنجازاً مهماً لأهالي البلدة، إذ يؤمّن الطاقة لمحطة المياه الرئيسية التي تخدم نحو 4,000 نسمة. ويتيح هذا النظام، المكوّن من 336 لوحًا شمسياً، توليد طاقة نظيفة تضمن ضخ المياه من البئر لسبع ساعات يوميًا، حتى في غياب أشعة الشمس، بفضل تكامله مع شبكة الكهرباء الوطنية أو المولد الاحتياطي". ولفت الى ان محطة ضخ شكا، فقد خضعت لعملية تحديث شملت تركيب أربع مضخات غاطسة متطورة، وتحديث أنظمة التحكم والمراقبة، ما حسّن الكفاءة التشغيلية والموثوقية في إيصال المياه إلى المجتمعات المحيطة.